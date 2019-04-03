Правительство не договорилось с нефтяниками о ценах на бензин

Российское правительство не смогло продлить соглашение с нефтяниками, которое фиксировало цены на бензин и дизельное топливо. Документ перестал действовать 1 апреля.
«Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вовремя не предоставили нефтяникам варианты соглашения», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. На данный момент решения, которое бы удовлетворяло одновременно ФАС, Минфин, Минэнерго и нефтяные компании, нет.
Соглашение о фиксации цен на бензин и дизельное топливо Минэнерго, ФАС и 10 крупнейших нефтяных компаний заключили в октябре 2018 года. В конце марта премьер Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий Козак сообщили, что соглашения планируется продлить еще на квартал.
Вопрос будет решаться на предстоящем совещании 4 апреля у Дмитрия Медведева. Там, в частности, обсудят вопросы компенсаций нефтяным компаниям за поставку на российский рынок топлива и бюджету — за выпадающие доходы из-за компенсаций нефтяникам. Ранее, напоминает «Национальная служба новостей», правительство продлило заморозку цен на топливо до 1 июля.