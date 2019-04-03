02 апреля 2019

Семья челябинского депутата Гартунга борется за легендарную «Победу»

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 11:59
Размер текста
-
17
+
Миронов Сергей Справедливая Россия Челябинск, гартунг валерий
Семья Валерия Гартунга судится за бренд «Победа» с группой ГАЗФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ООО «Хартунг» челябинского депутата Госдумы Валерия Гартунга подало в суд на ПАО ГАЗ с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака автомобиля «Победа» «вследствие неиспользования». Компания Гартунга хочет производить под этим брендом прицепы и запчасти, рассчитывая на «теплые ассоциации» потребителей.

Первое заседание суда назначено на 22 апреля. ООО «Хартунг» является официальным дистрибутором колесной продукции и прицепной техники Челябинского кузнечно-прессового завода. Собственники компании — Марина Гартунг, жена Валерия Гартунга, и их сыновья Дмитрий и Андрей.

Валерий Гартунг заявил корреспонденту «URA.RU», что бизнесом не занимается. В ООО «Хартунг» сообщили, что комментарий мог бы предоставить начальник отдела развития, но его нет на месте.

По данным газеты «Коммерсант», у сторон мог возникнуть конфликт вокруг поставок на завод «Урал» группы ГАЗ продукции компании «Хартунг» и иск является «инструментом давления». Вице-президент ПАО ГАЗ Елена Матвеева отмечает, что общество будет судиться, поскольку бренд «неотъемлемо связан с ГАЗом, его наследием».

«Победа» — первый советский послевоенный легковой автомобиль, выпускавшийся с 1946 года на Горьковском автозаводе. Группа ГАЗ стала правообладателем товарного знака. Роспатент продлил срок действия исключительного права на товарный знак «Победа» до 29 июля 2029 года.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...