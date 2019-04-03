Кораблям НАТО пригрозили уничтожением в случае нарушения границ России

Корабли НАТО получат жесткий отпор, если они нарушат территориальные границы России. Об этом «URA.RU» заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, российские военные «не промолчат, а будут стрелять». Эксперт пояснил, что входить без разрешения в территориальные воды другого государства запрещается.
Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив. По ее словам, «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море, который главы МИД стран-членов НАТО готовятся принять в ходе встречи в Вашингтоне, включает интенсивную разведку с воздуха и увеличение проходов кораблей альянса.
«Риск провокации, конечно, существует. Но думаю, что они [представители НАТО] лишь надувают щеки. Альянсу не нужна война, они понимают, что российские военные будут стрелять, если корабли НАТО нарушат границы. Реакция будет максимально жесткой», — сказал Литовкин.
25 ноября прошлого года в Керченском проливе произошел инцидент — три военных корабля Украины пересекли границу России. Пограничное управление ФСБ задержало украинских моряков. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.