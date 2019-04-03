Первая заграничная поездка нового президента Казахстана — в Москву. Он и Путин сделают заявление

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 14:28
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12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
После переговоров Путин с Токаевым выступят перед СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля посетит Россию — это его первый зарубежный визит в официальном статусе. В Москве политик примет участие в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами.

«Состоятся переговоры как с узким, так и расширенным составом участников. Затем главы государств подпишут несколько документов и сделают заявление для СМИ по итогам переговоров», — сказал Песков.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку 19 марта, на следующий день высокую должность занял Касым-Жомарт Токаев. 21 марта между ним и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, российский лидер поздравил коллегу и пожелал ему успехов.

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