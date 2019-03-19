Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 18:06
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Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, назарбаев нурсултан, саммит россия - казахстан
Назарбаев принял решение об уходе с постаФото: Иван Некрасов © URA.RU

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. О своем решении сложить полномочия лидер государства заявил 19 марта в спецобращении к нации, с которым выступил в прямом эфире.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — заявил Назарбаев, обращаясь к жителям республики. Врио главы Казахстана на период до выборов нового президента станет председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаев руководил страной с 1990 года. Он первый и единственный президент Казахстана. В апреле 2015 года Назарбаев был переизбран на пятый срок на досрочных выборах, где набрал 97,75 процента голосов избирателей. С 2010 года Назарбаев носил официальный титул «Лидер нации».

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