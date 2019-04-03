Украина запретила авиаперелеты в Россию

Правительство Украины заявило о том, что запрещает авиасообщение с Россией. Решение принято по инициативе украинского МИД после визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Москву.
«Они сумели воспользоваться лазейкой в законодательстве, осуществив прямой перелет в Москву», — приводит RT слова главы МВД Украины Арсена Авакова. Запрет не распространяется на полеты миссий международных организаций, уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что Юрий Бойко может попасть под суд за поездку в российскую столицу и встречу с премьером Дмитрием Медведевым, напоминает «Национальная служба новостей». Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на Бойко будет заведено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.