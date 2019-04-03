Украина запретила авиаперелеты в Россию

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 14:29
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, туман, взлет, авиаперевозчики, самолет
Летать напрямую на Украину из России и наоборот теперь запрещеноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Украины заявило о том, что запрещает авиасообщение с Россией. Решение принято по инициативе украинского МИД после визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Москву.

«Они сумели воспользоваться лазейкой в законодательстве, осуществив прямой перелет в Москву», — приводит RT слова главы МВД Украины Арсена Авакова. Запрет не распространяется на полеты миссий международных организаций, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что Юрий Бойко может попасть под суд за поездку в российскую столицу и встречу с премьером Дмитрием Медведевым, напоминает «Национальная служба новостей». Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на Бойко будет заведено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

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