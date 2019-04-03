Познер захотел взять интервью у «находящегося в аду» Ленина

Вождь мирового пролетариата хотел сделать Россию великой и демократической страной, считает Познер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер предположил, что революционер и основатель Советского Союза Владимир Ленин находится в аду. При этом журналист заявил, что хотел бы взять у революционера интервью.

По словам телеведущего, он хотел бы пообщаться с Лениным, так как не считает его злодеем, каким его пытаются представить: «он действительно хотел, чтобы Россия стала совсем другой, великой, демократической и социалистической», но «наделал страшные ошибки». «Поэтому он в аду», — написал Познер на своем официальном сайте.

Познер пояснил свою позицию и по захоронению Ленина. По его мнению, захоронить вождя необходимо «там, где он просил — рядом с могилой его сестры в Питере». «Человек умер, ну, похороните его, — призвал журналист. — Что его выставляете напоказ».

Кроме того, по словам президента Академии российского телевидения, стране нужна мягкая декоммунизация. Ситуацию, когда регионы носят названия «Свердловская область» и «Ленинградская область», когда областные центры уже носят названия «Екатеринбург» и «Санкт-Петербург» — показатель того, что Россия живет «двойственной жизнью».