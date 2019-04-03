02 апреля 2019

В Челябинске прошли обыски по делу о взрыве в архангельском УФСБ

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 15:02
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В ходе обысков были изъяты мобильник и ноутбук (фото из архива)Фото: depositphotos.com

Обыски по уголовному дела о взрыве в здании УФСБ в Архангельске прошли у южноуральских анархистов, сообщил источник «URA.RU» в силовых структурах. Мероприятия были проведены 2 апреля в Челябинске по месту жительства Григория Потанина и Дмитрия Дубового, входящих в организацию анархистского толка.

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«Обыски проводились с целью установить, состояли ли челябинцы в контакте с анархистом Михаилом Жлобицким», — сказал собеседник. 31 октября 2018 года Жлобицкий совершил самоподрыв на входе в управление ФСБ по Архангельской области. Сам он погиб, еще три человека были ранены.

У Дубового были изъяты ноутбук и мобильный телефон, электронные гаджеты Потанина были изъяты еще раньше — поскольку он проходит по делу о вандализме.

Зимой прошлого года челябинские анархисты из группы «Народная воля» бросили за ограду здания регионального УФСБ дымовую шашку, а на прутьях забора укрепили баннер «ФСБ — главный террорист». Первоначально в отношении них было заведено дело о хулиганстве, но впоследствии его прекратила полиция. Затем в рамках акции против пенсионной реформы молодые люди — в том числе Дубовой, — разрисовали лозунгами объекты в Челябинске.

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