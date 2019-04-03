Россию впервые за восемь лет посетит президент Эстонии. Кремль начал готовить прием

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 15:23
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Виды Кремля с Патриаршего моста. Москва, вечерний город, кремль, москва-река, город москва
Ожидается, что Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль начал подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 апреля подтвердил журналистам, что Москва получила от Таллина запрос о визите в Россию.

«Да, мы получили запрос, и такая встреча сейчас планируется и готовится», — рассказал Дмитрий Песков.

Власти Эстонии в конце марта сообщили, что Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля. Известно, что она планирует открыть историческое здание эстонского посольства. В последний раз президент Эстонии посещал Россию в 2011 году — это был Тоомас Хендрик Ильвес. Он присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

Керсти Кальюлайд возглавляет Эстонию с 2016 года. В сентябре 2018 года она посетила Украину, где приняла участие в уборке парка в Днепре.

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