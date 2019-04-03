Кремль начал подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 апреля подтвердил журналистам, что Москва получила от Таллина запрос о визите в Россию.
«Да, мы получили запрос, и такая встреча сейчас планируется и готовится», — рассказал Дмитрий Песков.
Власти Эстонии в конце марта сообщили, что Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля. Известно, что она планирует открыть историческое здание эстонского посольства. В последний раз президент Эстонии посещал Россию в 2011 году — это был Тоомас Хендрик Ильвес. Он присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.
Керсти Кальюлайд возглавляет Эстонию с 2016 года. В сентябре 2018 года она посетила Украину, где приняла участие в уборке парка в Днепре.