На судебном заседании по делу против уральского бизнесмена Сергея Капчука выступил бывший председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».
Воробьев ответил на ряд вопросов, касающихся приобретения элитной квартиры в Москве для представительства свердловского правительства. По версии следствия, она мошенническим путем попала в собственность бывшего руководителя этого представительства Сергея Капчука.
Воробьев пояснил, что подписал распоряжение о покупке квартиры и поручил провести сделку бывшего управделами губернатора Сергея Туруновского. В качестве оплаты за нее должен был быть проведен взаимозачет с СвЖД. В последующих судах выяснилось, что Туруновский в ходе сделки превысил свои полномочия. Взаимозачет с СвЖД проведен не был, так как она не выполнила указанных в договоре требований. Воробьев пояснил, что никогда не был в приобретенных в Москве квартирах, так как его туда никто не приглашал.
В ближайшие дни продолжатся допросы других свидетелей. Прения сторон запланированы на 18 апреля.
Уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» против Капчука было возбуждено в 2001 году. Его обвиняли в незаконном получении в собственность квартиры в Москве. Капчук заявлял, что уголовное дело было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». Бизнесмен вернулся в РФ после 15 лет эмиграции в Лондоне с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова.