Сергей Туруновский признался, что ничего не помнит ФОТО: Владимир Жабриков, «URA.RU»

новость из сюжета Возвращение Сергея Капчука

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга дал показания по делу против уральского бизнесмена Сергея Капчука бывший руководитель администрации экс-губернатора Свердловской области Сергей Туруновский. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».

Свидетель в силу своего возраста (ему 82 года) не смог сказать практически ничего нового. В ответ на большинство вопросов он отвечал, что не помнит обстоятельства покупки квартиры для Сергея Капчука. В связи с этим судья зачитала показания, данные Туруновским в ходе предварительного следствия, прошедшего в начале 2000-х годов.

Адвокат Капчука Владимир Ряховский заявил, что эти показания являются противоречивыми. В частности, в ходе предварительного следствия экс-глава губернаторской администрации сначала заявлял, что инициатива приобретения квартиры для Капчука принадлежала бывшему свердловскому премьеру Алексею Воробьеву. Позже он утверждал, что с предложением приобрести недвижимость выступил сам Капчук.

Также Туруновский то подтверждал, то отказывался от своей подписи под письмом на имя бывшего замруководителя СвЖД Петра Короткевича, в котором предлагал оплатить покупку квартиры путем взаимозачета налоговой задолженности СвЖД. В ходе сегодняшнего допроса Туруновский заявил, что не помнит Короткевича.

Сергей Капчук попытался задать Туруновскому вопрос, действительно ли бывшие руководители администрации губернатора Свердловской области приобретали квартиры по заниженной стоимости для себя и своих сотрудников. Туруновский ответил, что таких фактов не помнит, но если они были, то сделки были выгодными для свердловского правительства. Ожидается, что сегодня будет допрошен экс-премьер региона Воробьев.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» против Капчука было возбуждено в 2001 году. Его обвиняли в незаконном получении в собственность квартиры в Москве. Капчук заявлял, что уголовное дело было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». Бизнесмен вернулся в РФ после 15 лет эмиграции в Лондоне с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

ФОТО: Владимир Жабриков, «URA.RU»