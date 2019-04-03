Штаб Зеленского поставил ультиматум Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований к действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре. Свои требования члены штаба Зеленского перечислили в группе «Команда Зеленского» в Facebook.
«Мы ознакомились с заявлением Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него», — написали единомышленники Зеленского. Среди требований к Порошенко команда Владимира Зеленского, лидирующего в президентской гонке, потребовала от действующего главы государства отзыв законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Кроме того, среди требований — обеспечение принятия закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов. Также команда Зеленского потребовала от Порошенко лишить службы безопасности Украины, полиции и других силовиков полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью.
Выборы президента на Украине состоялись 31 марта. По результатам голосования, в гонке за пост главы государства лидирует шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов, напоминают argumenti.ru. Его ближайший оппонент — Петр Порошенко — 16,6%. На третьем месте оказалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13,08% украинцев. Второй тур выборов президента на Украине назначен на 21 апреля.