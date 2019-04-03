Блогеры с канала «Энергетик Сергей Николаев» в YouTube сравнили новинку АвтоВАЗа — Lada Vesta Sport — с восемью отечественными и зарубежными автомобилями. Заезды проходили с «Москвичом»-2141, Skoda Octavia A7, Skoda Rapid, LADA Granta Sport, Vesta 1,8, Hyundai Tucson, Volkswagen Polo GT и Skoda Kodiaq.
Vesta Sport существенно опередила «Москвич» при разгоне со второй передачи, однако уступила Skoda Octavia A7. При заезде со Skoda Rapid и Volkswagen Polo GT Vesta показала равный результат. Lada Granta Sport заметно уступила новинке. Стандартную Vesta Sport машина обогнала после перехода на вторую передачу. Skoda Kodiaq также оказалась медленней новинки тольяттинского автозавода. Больше всех отстал Hyundai Tucson.
«„Весточка“ нормально так шпарит, да и чисто визуально она мне больше остальных понравилась, есть некая харизма в этой тачке?», — отметил в комментариях Артур Печорин. «Вот это батл! Туда б еще пару „Приор“ и „Четырок“!», — написал Виталий Кобиденов. «Кто бы что не говорил, а „Веста“ смотрится», — написал Олег V.
3 апреля Vesta Sport прошла серию официальных испытаний в аэродинамической трубе. В АвтоВАЗе сообщили, что модель успешно справилась с тестами.
«Веста Спорт» — 5-местный пассажирский седан с оригинальными бамперами и спойлером на крышке багажника. Премьера модели прошла на Московском международном автосалоне 29 августа 2018 года. Продажи начались с 31 января 2019 года. Ранее сообщалось, что автомобили начали поступать в распоряжение полиции в Тольятти, пишет агентство Nation News.