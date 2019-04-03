02 апреля 2019

Текслер встретится с простыми южноуральцами с глазу на глаз. Площадкой будет челябинский офис Путина

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 20:55
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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, текслер алексей
Алексей Текслер проведет прием гражданФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер 10 апреля проведет свой первый прием граждан. Он пройдет на площадке челябинской приемной президента Владимира Путина, сообщил «URA.RU» источник в правительстве области.

Темы жалоб, с которыми обращались южноуральцы к главе регионе, неизвестны. В области остро стоит вопрос обманутых дольщиков, которые регулярно проводят пикеты у здания правительства. Сам Алексей Текслер поставил «двойку» работе мэрии по благоустройству во время первого объезда Челябинска. В областном центре серьезной проблемой является экология. Горожане жалуются на то, что асфальт на дорогах в прямом смысле сходит вместе со снегом.

Для всего региона характерны обращения по поводу недоступности медицины, неукомплектованности спортшкол инвентарем, платного образования, отсутствия освещения на улицах. В отдельных территориях жители просят помочь с газификацией и даже доставкой питьевой воды.

Алексей Текслер назначен врио губернатора 19 марта. Он родился и вырос в Челябинске, затем переехал в Норильск, где руководил заводами, входившими в структуру «Норильского никеля». Год возглавлял местную администрацию. Его последняя должность до возвращения в Челябинск — первый замминистра энергетики РФ.

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