Врио губернатора Алексей Текслер 10 апреля проведет свой первый прием граждан. Он пройдет на площадке челябинской приемной президента Владимира Путина, сообщил «URA.RU» источник в правительстве области.
Темы жалоб, с которыми обращались южноуральцы к главе регионе, неизвестны. В области остро стоит вопрос обманутых дольщиков, которые регулярно проводят пикеты у здания правительства. Сам Алексей Текслер поставил «двойку» работе мэрии по благоустройству во время первого объезда Челябинска. В областном центре серьезной проблемой является экология. Горожане жалуются на то, что асфальт на дорогах в прямом смысле сходит вместе со снегом.
Для всего региона характерны обращения по поводу недоступности медицины, неукомплектованности спортшкол инвентарем, платного образования, отсутствия освещения на улицах. В отдельных территориях жители просят помочь с газификацией и даже доставкой питьевой воды.
Алексей Текслер назначен врио губернатора 19 марта. Он родился и вырос в Челябинске, затем переехал в Норильск, где руководил заводами, входившими в структуру «Норильского никеля». Год возглавлял местную администрацию. Его последняя должность до возвращения в Челябинск — первый замминистра энергетики РФ.