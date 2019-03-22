Свалка на Розе. В подобных местах не ступала нога еще ни одного челябинского губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер объяснил неожиданное изменение маршрута первой поездки по региону, передает корреспондент «URA.RU». Вместо одной из лучших школ Челябинска и ледовой арены «Трактор» новый глава Южного Урала решил побывать в болевых точках экологи Южного Урала, нетерпимая ситуация в которых отразилась в СМИ и жалобах местных жителей.

В итоге утро для приготовившихся заранее чиновников резко перестало быть томным. Выйдя из здания правительства, глава региона неожиданно отпустил ожидающего его мэра Челябинска Владимира Елистратова и вице-мэра по строительству Сергея Репринцева, порекомендовав городским чиновникам ехать по объектам и приводить их в порядок.

Сопровождать Текслера готовы были практически все вице-губернаторы — в том числе куратор строительства и инфраструктуры Сергей Шаль. Однако врио оставил в Челябинске и его, и вице-губернатора по внутренней политике Евгения Голицына. А вот вице-губернатора Сергея Сушкова, которому подведомственны экологические вопросы, усадил с собой в машину, чтобы дополнительно ознакомиться с ситуацией. Прежний глава региона Борис Дубровский предпочитал в таких выездах оставаться единственным пассажиром губернаторского BMW 750 LI.

Контраст между сверкающим черным лаком BMW и розинской действительностью впечатляет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналисты узнали о переменах, когда колонна микроавтобусов свернула в сторону Ленинского района, чтобы выехать из Челябинска в направлении Коркинского муниципального района с его самым глубоким в Европе угольным разрезом и «висящим» на его краю поселком Роза.

У карты разреза. Главу района Наталью Лощинину о приезде начальства оповестили в пожарном порядке. А вот первые лица РМК — президент компании Всеволод Левин и вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталья Гончар — явно что-то знали заранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ныне бездействующий разрез известен самовозгораниями угольных пластов, едкий дым которых отравляет жизнь не только коркинцам, но вносит весомый вклад в челябинский смог. Розу же после визита президента России в 2012 году какое-то время иначе чем «путинской» не называли.

Общение с прессой на краю самого глубокого разреза в Европе. Впрочем, после остановки работ — самой глубокой ямы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коркинские власти, оповещенные о визите за 20 минут, спешно прибыли на точку сбора — смотровую площадку на краю карьера. Там же Текслера встречали первые лица «Русской медной компании» (РМК), в ведение которой перешел брошенный угольщиками разрез.

Попытки избавить розинцев и коркинцев от удушливого дыма с закрытой свалки Текслера не впечатлили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Итог — распоряжение «побороть» пожары к весне и ликвидировать менее масштабные, но сильно досаждающие местным пожары на заброшенной розинской свалке. За день до приезда Текслера туда пригнали бульдозер и пожарную машину, но масштаб деятельности губернатора не впечатлил.

Полетаевцы встречали нового губернатора «на дальних подступах» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следующим пунктом маршрута стал временный полигон в Полетаево. С учетом того, что туда свозят отходы не только из Коркинского района, но и из миллионного Челябинска, местные жители уверены, что «временность» объекта сильно преувеличена.

Алексей Текслер общается с жителями Полетаево. Детали разговора ловят журналисты и чиновники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так что Текслеру пришлось общаться с участниками стихийного митинга. По итогам разговора врио потребовал еще раз проверить разрешительные документы и поднять заключение госэкспертизы. С полетаевцами, которые не только жалуются на горящий мусор, но и опасаются влияния полигона на источники питьевой воды, Текслер пообещал встретиться дополнительно.

«Маршрут поменял, потому что предложенные планы меня не устроили. Об этом не пожалел», — подвел он краткий итог поездке перед тем, как сесть в машину и отправиться обратно в резиденцию