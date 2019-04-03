В ХМАО уверены: Александр Петерман и его «Северный десант» начинают подготовку к выборам-2021 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре появилась новая лига КВН «Северный десант», которую считают началом подготовки предпринимателя из Нижневартовска Александра Петермана к выборам в Госдуму (пройдут в 2021 году). Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников.

Спонсором новой лиги КВН выступила Ассоциация содействию арктических территорий «Северный десант» (создатель — Александр Петерман) — такое же название носит и сама лига, а ее руководителем стал Рухин Магеррамов из сургутской команды «Борцы» (с недавних пор «Борцы — Северный десант»). В конце марта первая игра лиги состоялась в Сургуте.

«Многие расценили это, как начало выборной кампании Петермана. В 2016 году в родном Нижневартовске он показал отличные результаты (31% у Петермана, 25% у Александра Сидорова — ред.), но тогда сильно проиграл в Сургуте, за счет в Госдуму прошел Сидоров. А за новой лигой КВН будет следить активная молодежь, что может помочь на выборах в 2021 году. Плюсом Петерман получит узнаваемость в крупнейшем городе ХМАО», — объяснил один из инсайдеров.

Другой источник уточнил, что позиции Сидорова ослабли, что также может сыграть в пользу нижневартовского бизнесмена. «Сидоровым очень недовольны. Часто занимается самодеятельностью и позволяет себе заявления, которые практически подставляют округ», — отметил источник в правительстве ХМАО.

«Северный десант» спонсирует не только команду из Сургута, но и новую лигу КВН Фото: группа лиги КВН «Северный десант» во «ВКонтакте»

По мнению политолога Павла Манченко, ход с созданием лиги КВН может стать ключевым в предстоящей избирательной кампании. «Безусловно, это заявка на победу. Во-первых, совершенно рациональное и верное решение в части ставки на набирающую активность молодежь, а не на, например, стареющий электорат КПРФ. Во-вторых, очень грамотное по своей форме и структурно выверенное пиар-решение, позволяющее не только сформировать консолидированную электоральную группу, но и условия для продвижения собственного имиджа», — добавил эксперт.

На момент публикации связаться с Александром Петерманом не получилось — предприниматель сейчас в арктической экспедиции. Связаться с директором новой лиги Рухином Магеррамовым также не удалось, его телефон выключен. Известно, что лига «Северный десант» создана при поддержке АМиК и лично Александра Маслякова-старшего. В лиге принимает участие порядка 40 команд. Отличительной особенностью проекта стала трансляция игр на Youtube, в Instagram и во «ВКонтакте».