02 апреля 2019

Коммунисты определились с соперником Текслера на выборах. Он был противником прежнего челябинского губернатора Дубровского

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 18:42
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Штабы и Избирком Челябинск, кпрф, егоров игорь, нациевский константин
Константин Нациевский (справа) станет кандидатом КПРФ на выборах губернатора Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Центральный комитет КПРФ рекомендовал выдвинуть лидера фракции в гордуме Челябинска Константина Нациевского на выборы губернатора 8 сентября. Окончательное решение примет обком партии, сообщил «URA.RU» сам парламентарий.

«Пока ЦК КПРФ озвучил свою рекомендацию. Теперь обком рассмотрит ее на конференции в мае—июне», — сказал Нациевский.

Коммунист является единственным челябинским депутатом от КПРФ и возглавляет фракцию, в которую только сам же и входит. Он участвовал в выборах губернатора Челябинской области в 2014 году и стал вторым с результатом в 5,25%. Победитель той кампании Борис Дубровский благодаря эффекту новизны выиграл с 86,37%. Однако к нынешней весне его рейтинг был настолько низок, что существовала угроза второго тура и поражения. 19 марта Дубровский подал в отставку. Президент Владимир Путин ее принял и назначил первого замминистра энергетики РФ врио губернатора.

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