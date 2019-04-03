Центральный комитет КПРФ рекомендовал выдвинуть лидера фракции в гордуме Челябинска Константина Нациевского на выборы губернатора 8 сентября. Окончательное решение примет обком партии, сообщил «URA.RU» сам парламентарий.
«Пока ЦК КПРФ озвучил свою рекомендацию. Теперь обком рассмотрит ее на конференции в мае—июне», — сказал Нациевский.
Коммунист является единственным челябинским депутатом от КПРФ и возглавляет фракцию, в которую только сам же и входит. Он участвовал в выборах губернатора Челябинской области в 2014 году и стал вторым с результатом в 5,25%. Победитель той кампании Борис Дубровский благодаря эффекту новизны выиграл с 86,37%. Однако к нынешней весне его рейтинг был настолько низок, что существовала угроза второго тура и поражения. 19 марта Дубровский подал в отставку. Президент Владимир Путин ее принял и назначил первого замминистра энергетики РФ врио губернатора.