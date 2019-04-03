Во время поездок по Сургутскому району Андрей Трубецкой редко когда остается без своего окружения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Лянтора Сергей Махиня упрекнул главу Сургутского района Андрея Трубецкого в использовании личной охраны, с которой руководитель одного из крупнейших муниципалитетов Югры периодически появляется на людях. Перепалка на эту тему между чиновниками вновь развернулась в социальных сетях.

«Откажитесь от „телохранителей“, которые сопровождают вас при поездках на территории. Со стороны они смотрятся, как трутни в пчелином улье, охраняющие ваше тело. Сегодня даже губернатор не ездит с телохранителями», — высказал свою позицию в паблике «Глава в районе» Сергей Махиня. 3 апреля в этой же группе в социальных сетях появился ответ на обращение. В нем говорится о том, что у Андрея Трубецкого нет охраны, а во время поездок по району его сопровождают работники администрации. «Это необходимо, чтобы руководство муниципалитета имело полное представление, что и где происходит, не только со слов глав поселений. Еще вместе с главой практически везде ездит его помощник. На этом список закончен», — говорится в ответе.

Осведомленный источник рассказывает, что в администрации Сургутского района есть несколько человек, которые сопровождают главу во время его посещения мероприятий с массовым скоплением людей. «Эти сотрудники появились прошлым летом, трудоустроены в одно из муниципальных учреждений. В обычные дни они следят за порядком в зданиях администрации, сидя на КПП. А во время рабочих поездок или других значимых событий отвечают за безопасность главы», — рассказывает свою версию инсайдер.

Политолог Андрей Шуклин считает, что появление чиновников в публичных местах с охраной — дурной тон. «Личные секьюрити для глав муниципалитетов — это слишком пафосно и отрицательно сказывается на имидже руководителя. Жители могут посчитать, что глава района боится собственного же населения. О каком доверии в таком случае может идти речь? Руководителей таких рангов всегда сопровождает много людей, неужели кто-то всерьез попытается напасть на человека, окруженного свитой?» — недоумевает эксперт.