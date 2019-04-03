Культурно отдохнуть: Абрамович прилетел в Пермь

В Перми Роман Абрамович посетил спектакль «Шахерезада. Жар-птица» Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь. Информацию о визите бизнесмена в столицу Прикамья «URA.RU» подтвердил высокопоставленный источник в регионе, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, Абрамович в компании друзей-бизнесменов и известного PR-специалиста, мужа Натальи Тимаковой (бывший пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева) Александра Будберга посетил спектакль «Шахерезада. Жар-птица» в Пермском театре оперы и балета. Получить оперативный комментарий представителя театра «URA.RU» не удалось.