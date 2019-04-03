Пожаловался Эрнсту: российский доктор обвинил Малышеву в непрофессионализме

Своим высказыванием Малышева оскорбила тысячи врачей-остеопатов, считает Мохов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский врач-остеопат Дмитрий Мохов обвинил ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву в непрофессионализме и пожаловался на нее директору «Первого канала» Константину Эрнсту. Поводом для жалобы стал выпуск программы Малышевой от 29 марта, в котором ведущая заявила о том, что «остеопатии не существует как специальности». По мнению Мохова, таким заявлением телеведующая оскорбила тысячи российских врачей-остеопатов.

«Мы уже направили официальное письмо директору телеканала Константину Эрнсту. Сейчас ждем от него ответ», — сообщила «URA.RU» заместитель Дмитрия Мохова по финансовым вопросам, а также персоналу и маркетингу Екатерина Воеводская.

Ранее Елена Малышева заявила, что гематоген — это просто батончик, а не лекарство, напоминает портал «Подмосковье сегодня». До этого программа «Жить здорово!» шокировала российских зрителей танцем матки.

Доктор медицинских наук Дмитрий Мохов более 20 лет занимается профессиональной врачебной деятельностью в учреждениях здравоохранения. Последние 15 лет он совмещает лечебную работу с научно-педагогической деятельностью.