Мать, которая после покупки шоколадки сожгла своих детей, села в тюрьму

Женщину приговорили к 19 годам тюрьмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд в Нижнем Новгороде приговорил 27-летнюю мать, убившую своих детей, к 19 годам колонии. В апреле 2018 года россиянка сначала задушила, а потом дважды пыталась сжечь четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына.

«Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летней женщине в убийстве своих малолетних детей», — говорится на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что преступление произошло 25 апреля прошлого года. Женщина задушила детей в арендованной машине. Позже мать купила средство для розжига и шоколадный батончик, что зафиксировали камеры наблюдения на автозаправке. После покупок женщина, увезла тела в Семеновский район, где около деревни Шалдеж подожгла трупы. Вскоре она испугалась, что дым могут заметить охотники. Женщина потушила огонь и вернулась в Нижний Новгород, где на следующий день реализовала план.

По заявлению осужденной, она совершила преступление, потому что не могла обеспечить детям достойную жизнь. Срок увеличило еще одно обстоятельство: женщина похитила у своих знакомых ювелирные украшения стоимостью около 140 тыс. рублей, уточняет RT.