Зеленский позвал Порошенко на стадион ради дебатов

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 23:23
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Украина. Петр Порошенко. Военные, порошенко петр
Петру Порошенко брошен вызовФото: Официальный сайт президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский, победивший в первом туре президентских выборов на Украине, позвал действующего главу государства и своего конкурента Петра Порошенко на дебаты. Предполагается, что встреча состоится на самом большом в Киеве стадионе «Олимпийский», снимать их разрешат всем украинским телеканалам.

Зеленский на раздумье своему сопернику отвел всего сутки, пишет РИА «Новости». «Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь, нет. Я это не вы в 2014 году», — заявил Зеленский в видеообращении, отметив, что принимает вызов. Он также заявил, что перед дебатами каждый из кандидатов должен пройти освидетельствование врача, который зафиксирует, что в крови у них нет алкоголя или наркотических веществ. По закону, дебаты между кандидатами в президенты должны пройти 19 апреля.

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Агентство напоминает, что ранее Петр Порошенко заявил, что готов к дебатам с Зеленским под прицелом телекамер. Однако в штабе шоумена тогда выразили сомнения в их необходимости.

После первого тура выборов, которые прошли на Украине 31 марта, лидером голосования стал Владимир Зеленский, за которого отдали голоса более 30% избирателей, за Порошенко проголосовали 16,6%. Второй тур выборов президента на Украине назначен на 21 апреля.

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