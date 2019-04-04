США пообещали отказаться от российских ракетных двигателей

Штаты попытаются разработать аналог российского двигателя к 2022 году Фото: Роскосмос

Вашингтон планирует отказаться от использования российского ракетного двигателя РД-180. Об этом, выступая перед членами Конгресса, заявил глава космического командования ВВС США Джон Реймонд.

«Мы движемся в рамках намеченного плана в вопросе ухода от зависимости от РД-180», — приводит RT слова Реймонда. Американский военный добавил, что США должны избавиться от российских двигателей уже через несколько лет. «Согласно закону, эти закупки должны остановиться в 2022 году», — пояснил Реймонд.

Он также отметил, что сейчас Вашингтон активно занимается разработкой и испытаниями собственных ракетных двигателей, которые будут доставлять американские военные спутники на земную орбиту. «Наша стратегия работает. У нас 76 из 76 удачных запусков», — заявил Реймонд.

Ранее легендарный российский двигатель РД-180 оценил изобретатель Илон Маск. Он назвал его конструкцию «великолепной» и пристыдил американских коллег за использование российских разработок.