03 апреля 2019

Врачи будут выписывать рецепты онлайн

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 09:54
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице
Медики смогут отправлять онлайн-рецептыФото: Анна Майорова © URA.RU

Медики начнут выдавать рецепты в электронном виде. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения РФ, который вступает в силу с 7 апреля.

По новым правилам врачи будут выписывать рецепты двумя способами, на выбор пациентов: на бумаге или в электронном виде. Во втором случае медики смогут передать назначения в ближайшие аптеки. Если пациент захочет купить лекарство в другом месте, то онлайн-рецепт ему нужно будет скопировать к себе на электронный носитель.

При этом региональный минздрав сначала должен будет дать разрешение на их использование, пояснил News.ru. гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. «Сейчас вся проблема в том, чтобы электронные рецепты могли видеть аптеки», — отметил он.

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