Врачи будут выписывать рецепты онлайн

Медики смогут отправлять онлайн-рецепты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Медики начнут выдавать рецепты в электронном виде. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения РФ, который вступает в силу с 7 апреля.

По новым правилам врачи будут выписывать рецепты двумя способами, на выбор пациентов: на бумаге или в электронном виде. Во втором случае медики смогут передать назначения в ближайшие аптеки. Если пациент захочет купить лекарство в другом месте, то онлайн-рецепт ему нужно будет скопировать к себе на электронный носитель.

При этом региональный минздрав сначала должен будет дать разрешение на их использование, пояснил News.ru. гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. «Сейчас вся проблема в том, чтобы электронные рецепты могли видеть аптеки», — отметил он.