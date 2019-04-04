У свердловских чиновников за год ощутимо выросли зарплаты, но депутатов им пока не догнать

В Свердловской области средняя зарплата госслужащих и работников местного самоуправления в 2018 году выросла на 9,4% по сравнению с 2017 годом и составила 50 935 рублей. При этом наибольшими доходами могут похвастаться представители законодательной власти — 72 899 рублей и рост в 5,6%, подсчитали аналитики свердловскстата.
По данным ведомства, средняя зарплата в федеральных органах исполнительной власти за год выросла на 10,7% и составила 49 270 рублей, в областных органах рост оказался еще выше — на 10,8%, до 53 740 рублей. Сотрудники муниципальной власти пока ощутимо отстают от своих коллег. Здесь средняя зарплата составляет всего 40 073 рубля, за год она выросла на 8,6%.
Представители судебной власти и прокуратуры в среднем получают 65 859 рублей — плюс 4,6% по сравнению с 2017-м.
Отметим, среди перечисленных категорий больше всего работников на конец 2018 года числилось в федеральных органах власти, работающих на территории области (33 298 человек).
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил самый большой в свердловском правительстве оклад для вице-губернатора региона Сергея Бидонько — 51 796 рублей в месяц. Стоит отметить, что при расчете зарплаты областных чиновников, помимо их должностных окладов, учитываются многочисленные доплаты и премии. В результате на руки им выдается в разы большая сумма.