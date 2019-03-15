Бидонько установили самый большой оклад в свердловском правительстве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, определяющий условия денежного содержания вице-губернатора региона Сергея Бидонько. В опубликованном на сайте правовой информации документе говорится, что оклад последнего составит 51 796 рублей в месяц.
Это самый большой оклад в свердловском правительстве. Согласно Указу губернатора от 18 ноября 2016 года, должностной оклад первого заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора составляет 47 887 рублей, первого заместителя губернатора — 47 887 рублей, заместителя губернатора, занимающего пост министра — 45 259 рублей, заместителя губернатора без портфеля — 45 259, министра — 38 485.
Повышение статуса привело к росту нагрузки на Сергея Бидонько. В частности, он возглавил региональную межведомственную комиссию по профилактике экстремизма.
Как ранее сообщало «URA.RU», в начале марта Заксобрание внесло в Устав области поправку об учреждении поста вице-губернатора. 14 марта на него был назначен Сергей Бидонько, ранее занимавший должность заместителя губернатора. В предыдущих правовых актах говорится, что оклад заместителя губернатора составляет 45 259 рублей.
Стоит отметить, что при расчете зарплаты областных чиновников помимо их должностных окладов учитываются многочисленные доплаты и премии. В результате на руки им выдается в разы большая сумма