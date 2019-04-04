Алексей Текслер пришел на свою первую пресс-конференцию в Челябинске с большой папкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер направил дополнительно более двух миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в Челябинской области. Эта сфера входит в число приоритетов его работы, ревизию тендеров проводить не будут, заявил он на пресс-конференции 3 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

«Я обратил внимание, что две организации являются основными. Сейчас начнется сезон, нет уверенности, что правильно будет отменять итоги конкурсов. Самое главное — качество и гарантия выполненных работ. Будет очень серьезная приемка. Все, кто будет срывать сроки, лишатся подрядов. Дороги — это не только Челябинск. Я принял решение по увеличению финансирования дорог в муниципалитетах. Они традиционно недофинансированы. Первым будет Коркинский район», — сказал Алексей Текслер.

Врио губернатора добавил, что будет уделять внимание и освещенности дорог. «Это будет одним из приоритетов в дорожном строительстве. Я получаю обратную связь от людей. Дороги выделил бы как важный момент, на который люди обращают внимание», — резюмировал Текслер.

Мероприятие проводится в формате пресс-конференции президента Владимира Путина. Присутствует около 160 журналистов. Некоторые пришли с табличками, чтобы привлечь внимание главы региона к своему вопросу. Ожидается, что пресс-конференция продлится больше запланированного часа.