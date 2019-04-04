Текслер ответил «URA.RU», когда будет уволен мэр Челябинска и члены правительства

Алексей Текслер решит будущее мэра Челябинска Владимира Елистратова в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер примет решение о будущем мэра Челябинска Владимира Елистратова и членов правительства по итогам первых результатов их работы. Однако он назвал кадровые решения неизбежными, передает корреспондент «URA.RU» с пресс-конференции 3 апреля.

«Как я понял, ожидания таковы, что кадровые решения должны быть немедленными. Но я хочу пообщаться с людьми, понять их компетенции, как человек реагирует и решает задачи. Результативность — одно из основных качеств людей моей команды. Что касается города, я расстроился увиденным. У меня был серьезный разговор в мэрии, поставлены задачи. Я хочу услышать ответы, как эти проблемы будем решать», — сказал Алексей Текслер.

Врио губернатора отметил, что на следующей неделе планирует встречу с мэрией по общественному транспорту. «Решения надо принимать немедленно. То, что творится с общественным транспортом в Челябинске, никого устраивать не может. У меня отец инвалид, по Москве он передвигаться может на низкопольных автобусах. В Челябинске он это сделать не сможет. Я посмотрю на обратную связь от коллег [из мэрии]. Решения должны быть приняты, результаты должны быть в этом году. И это касается не только общественного транспорта. В зависимости от того, что я услышу [от мэрии о решении проблем], будут приниматься кадровые решения», — добавил он.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мероприятие проводится в формате пресс-конференции президента Владимира Путина. Присутствует около 160 журналистов. Некоторые пришли с табличками, чтобы привлечь внимание главы региона к своему вопросу. Ожидается, что пресс-конференция продлится больше запланированного часа.