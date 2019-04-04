Новым сургутским транспортным прокурором (курирует работу ведомства по всему ХМАО) может стать и. о. руководителя ведомства Алексей Шаромов. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников в силовых структурах региона.
«Алексей Шаромов был назначен исполняющим обязанности после выхода на пенсию Николая Ширяева. В данный момент он находится на учебе, после чего может быть назначен на должность транспортного прокурора. Но также возможен вариант, что будет назначен человек из другого региона. Конкретики на сегодня нет, но такие слухи ходят», — отметил инсайдер, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили агентству, что не обладают информацией о том, когда и кто будет назначен на должность сургутского транспортного прокурора. Отметим, ранее этот пост занимал Николай Ширяев. По информации источников агентства, он ушел на пенсию после проверки в ведомстве. По версии собеседников агентства, ревизоры нашли несколько существенных нарушений в транспортной прокуратуре, что и привело к кадровым перестановкам.