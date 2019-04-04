Директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев уйдут в отставку, заявил на пресс-конференции 4 апреля новый глава Челябинской области Алексей Текслер. Реформированием клуба займется Борис Видгоф.
«Сеничев и Губарев покинут клуб в ближайшее время. Курировать реформу клуба будет известный в Челябинске человек — Борис Видгоф. Предстоит провести анализ состояния клуба, задачи в новом сезоне и подобрать главного тренера », — заявил глава региона.
«Борис Ефимович (Видгоф, экс-спикер гордумы Челябинска и глава холдинга „Бовид“ — ред.) представит предложения по этим вопросам. Приоритет — опора на воспитанников клуба и вообще южноуральцев. Надеюсь, мы сумеем подготовить команду к новому сезону», — заявил губернатор.
Как уже писало «URA.RU», каждый губернатор Челябинской области традиционно является президентом хоккейного клуба «Трактор», который считается одним из брендов Южного Урала — и вынужден вникать в дела команды. Нынешний директор клуба Иван Сеничев работал с экс-губернатором Борисом Дубровским в Магнитогорске и считается креатурой последнего. К результатам, которые демонстрирует клуб под нынешним руководством, есть много претензий у любителей спорта.