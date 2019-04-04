Алексей Текслер усомнился в проекте Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Врио губернатора Алексей Текслер усомнился в целесообразности строительства за счет бюджета в центре Челябинска общественно-делового центра, который исключен из объектов саммитов ШОС и БРИКС, но возводился по требованию предшественника Бориса Дубровского. По его мнению, есть другие направления, на которые можно было бы направить деньги, передает корреспондент «URA.RU» с пресс-конференции главы региона.

«Для бывшего губернатора это был лично важный объект. Но то, что он финансируется исключительно из бюджета, а цена вопроса очень приличная, два десятка миллиарда рублей примерно, это очень накладно. У нас столько задач! Это то, что меня беспокоит», — признался Алексей Текслер.

Врио губернатора вместе с тем исключил перенос саммитов ШОС и БРКИС 2020 года в другой город. «Есть указ президента, его надо выполнять. Не понимаю разговоры о том, что в другой город надо перенести. У нас стоит задача завершить объекты. Поселок „Белый хутор“ — объект, который вызывает реальные вопросы. По другим их меньше. Это в том числе наша с вами честь принять саммит и провести его на достойном уровне. К нам приедет 30 глав государств. Мы сможем показать свой регион иностранным гостям. Мы, как русские люди, умеем приглашать гостей с хлебом-солью. Это надо сделать и сделать достойно», — заверил Алексей Текслер.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году по решению президента Владимира Путина. В рамках подготовки планируется благоустроить набережную, строится новый терминал аэропорта, гостиницы и другие объекты. По мнению экспертов, это последний шанс Челябинска «не превратиться в деревню». Прежний губернатор Борис Дубровский признался, что власти не успеют достроить общественно-деловой центр, его стоимость за год выросла с 9 млрд до 18 млрд рублей, но власти упорно продолжали финансировать работы. Были слухи, что подрядчиками являлись фирмы, близкие экс-главе региона.