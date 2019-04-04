Текслер решил, как пойдет на выборы губернатора Челябинской обалсти

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пойдет на выборы главы в сентябре как самовыдвиженец. Об этом он заявил 4 апреля на пресс-конференции.
«Я считаю, что должен идти сам, консолидировав все здоровые силы и партии. Это приоритет — и я пойду самовыдвиженцем», — сообщил новый глава региона журналистам.
Как уже писало «URA.RU», в региональном отделении «Единой России» уже заявили, что Алексей Текслер получит поддержку партии и в этом случае.
Также Алексей Текслер добавил, что собирается перевезти на Южный Урал жену и сына. «Сейчас я живу в резиденции правительства. По квартире нужно рассмотреть вопрос. Но я и моя семья будем жить здесь», — сказал губернатор.