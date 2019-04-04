03 апреля 2019

Текслер решил, как пойдет на выборы губернатора Челябинской обалсти

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 12:12
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, текслер алексей
Многие южноуральцы ожидали от главы региона именно такого решенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области-2019

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пойдет на выборы главы в сентябре как самовыдвиженец. Об этом он заявил 4 апреля на пресс-конференции.

«Я считаю, что должен идти сам, консолидировав все здоровые силы и партии. Это приоритет — и я пойду самовыдвиженцем», — сообщил новый глава региона журналистам.

Как уже писало «URA.RU», в региональном отделении «Единой России» уже заявили, что Алексей Текслер получит поддержку партии и в этом случае.

Также Алексей Текслер добавил, что собирается перевезти на Южный Урал жену и сына. «Сейчас я живу в резиденции правительства. По квартире нужно рассмотреть вопрос. Но я и моя семья будем жить здесь», — сказал губернатор.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...