Челябинские элиты, которые обещали поддержку Дубровскому, присягают врио губернатора Текслеру

Первыми Текслеру «присягнули» депутаты-единороссы — Владимир Мякуш и Владимир Бурматов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители властной элиты Челябинской области начали выступать с заявлениями о выдающихся качествах назначенного 19 марта президентом врио губернатора Алексея Текслера. Они обещают ему поддержку и желают удачи во всех начинаниях.

«Назначенный главой государства временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер родом из Челябинска. Значит, проблемы области ему будут близки и понятны. Он был связан с металлургической отраслью, что тоже важно для нашего региона, имеет управленческий опыт, руководил муниципалитетом. Все это необходимый багаж для руководства областью», — заявил журналистам спикер заксобрания региона и лидер южноуральских единороссов Владимир Мякуш.

«Какой бы способ выдвижения ни выбрал Алексей Текслер, он может рассчитывать на поддержку регионального отделения партии „Единая Россия“», — подчеркнул также спикер. До этого помощь «Единой России» была обещана ушедшему 19 мая в отставку губернатору Борису Дубровскому. Бывший глава региона, собираясь на выборы, даже стал членом партии власти.

Высоко оценил нового главу области и депутат Госдумы от региона Владимир Бурматов, который ранее должен был обеспечить победу губернаторских выборах его предшественника. «Серьезный аппаратный багаж и вес. Итого: профессионал, менеджер с большим опытом и компетенциями в ключевых сферах — ТЭК, металлургия, городское хозяйство, бюджетное планирование (курировал профильный департамент бюджетного планирования и учета в качестве замминистра), молодой (1973 г. р.), при этом — успевший зарекомендовать себя в целом ряде сфер, в том числе работая в руководстве одного из самых сложных министерств», — заметил парламентарий в Instagram. «Отличная кандидатура для решения масштабных и сложных задач, стоящих перед Челябинской областью», — резюмировал Бурматов, желая удачи новому главе региона.

Эти заявления звучат на фоне новостей из областного правительства о том, что подчиненные экс-губернатора Дубровского не ждут его на символической «передаче дел» преемнику. Отменен также отчет ставшего «частным лицом» Дубровского по итогам руководства областью, намеченный на 27 марта. Еще вчера мероприятие предполагалось перенести, чтобы экс-губернатор все-таки подвел итоги своей работы, но в среду эти вопросы исчезли из повестки заседаний комитетов областного парламента.