Супруга Текслера продала свой бизнес в Москве

Ирина Текслер продала фитнес-клуб на московском Арбате Фото: скрин видео, MrsMoscow&MrsRussia 1998-2019, Facebook

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Ирина Текслер, супруга врио челябинского губернатора Алексея Текслера, продала свой фитнес-центр «Тонус» в Москве, на Арбате. Другого бизнеса у семьи нет, заявил глава региона 4 апреля на своей первой пресс-конференции после назначения, передает корреспондент «URA.RU».

«У меня нет бизнеса. У супруги до недавнего времени был фитнес-центр. Она его продала. Никакого бизнеса у моей семьи нет», — заверил Алексей Текслер.

Ирина Текслер (в девичестве — Матяш) участвовала в конкурсах красоты — начала с титула «Мисс Спортивность» на Таймыре, а в 2016 году стала «Вице-миссис Москва». Алексей Текслер познакомился с ней в Норильске, когда возглавлял город. Будущая жена работала на «Канале-7». Ей 41 год, имеет медицинское и журналистское образование.

Благодаря Ирине в Норильске появился первый магазин крупнейшей сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль». Перебравшись в Москву, она основала фитнес-клуб «Тонус», в других городах работают одноименные клубы по франшизе.