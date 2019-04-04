Основатель «Магнита» назвал три причины его продажи

Один из богатейших бизнесменов России Сергей Галицкий объяснил, почему продал основанную им торговую сеть «Магнит». Он назвал три причины в интервью The Bell.
Первой причиной, по словам миллионера, стало постоянное психологическое напряжение, связанное с управлением торговой сетью. «Это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день», — отметил он.
Второй причиной Галицкий назвал возраст. Gо его словам, в 50 лет не всегда можно эффективно делать то, что удавалось в 35-40 лет.
Третьей стала подверженность бизнеса госрегулированию. «Ты все больше времени должен уделять диалогу с госорганами. Для меня это очень сложно», — признался основатель и экс-владелец «Магнита».
Галицкий продал акции «Магнита» в феврале 2018 года, спустя 24 года после основания компании. Ранее «URA.RU» сообщало, что Forbes внес Сергея Галицкого в список 15 российских бизнесменов, построивших успешный бизнес с нуля.