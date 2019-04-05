В Екатеринбурге пройдет выставка, посвященная теме насилия над детьми. Об этом «URA.RU» сообщили в Ельцин Центре, где разместится экспозиция. Ее откроют к 1 июня, Дню защиты детей. Проект поддержал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Готовит выставку некоммерческая организация «Семья детям» в рамках проекта «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации». В нем, кроме Свердловской области, участвуют еще 10 регионов России. Координирует проект организация «Стеллит» (Санкт-Петербург). В разных городах разные темы, на Урале выбрали «Повышение осведомленности населения о проблемах детской безопасности». Рассказывать об этом будут с помощью комиксов.
«Выставка нацелена на родителей и будет разделена на блоки по возрасту детей: 0 — 3 года, 3 — 7 лет, 7 — 12, 12 — 15 лет и 15-18, — рассказала «URA.RU» Лариса Бучельникова, руководитель АНО «Семьи детям». — В комиксе будет изображена одна или несколько проблем, связанных с безопасностью ребенка в том или ином возрасте, будет описана проблема, статистика по ней, рекомендации, как можно ее решить, советы психологов, контакты, куда обращаться.
Комиксы нарисует екатеринбургский художник Константин Дубков, уже участвовавший в подобных проектах (см. ФОТО его работ). Перед тем, как запустить рисунки в печать, их обсудят с чиновниками — представителями заинтересованных министерств (чтобы потом не возникло недоуменных вопросов и нареканий). Помимо выставки, планируются две лекции (их будут вести специалисты по детской безопасности) и мастер-класс.
«Мы взяли на себя смелость поговорить об этом, — говорит Лариса Бучельникова. — Тема сложная, „табуированная“ — ее сейчас замалчивают». «Ельцин Центр поддержал проект, поскольку мы считаем, что это важная тема, и о ней нужно говорить, — заявила „URA.RU“ Елена Возмищева, куратор инклюзивных программ Центра. — Но говорить нужно грамотно, профессионально!».
Общественники планируют привлечь к участию в проекте своих коллег с большим опытом работы в этой теме — «Территорию безопасности», Центр социально-психологической помощи детям «Форпост», Школу безопасности Максима Беренова. Выставка простоит месяц, после чего ее отдадут свердловскому детскому омбудсмену Игорю Морокову, чтобы он мог использовать ее на различных школах детской безопасности.