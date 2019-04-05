04 апреля 2019

В Екатеринбурге пройдет выставка о насилии над детьми. «Запретную» тему покажут в комиксах. ФОТО

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 08:51
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Клипарт. Насилие , страх, жертва, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
Экспозиция разместится в Ельцин ЦентреФото: depositphotos.com © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет выставка, посвященная теме насилия над детьми. Об этом «URA.RU» сообщили в Ельцин Центре, где разместится экспозиция. Ее откроют к 1 июня, Дню защиты детей. Проект поддержал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Готовит выставку некоммерческая организация «Семья детям» в рамках проекта «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации». В нем, кроме Свердловской области, участвуют еще 10 регионов России. Координирует проект организация «Стеллит» (Санкт-Петербург). В разных городах разные темы, на Урале выбрали «Повышение осведомленности населения о проблемах детской безопасности». Рассказывать об этом будут с помощью комиксов.

«Выставка нацелена на родителей и будет разделена на блоки по возрасту детей: 0 — 3 года, 3 — 7 лет, 7 — 12, 12 — 15 лет и 15-18, — рассказала «URA.RU» Лариса Бучельникова, руководитель АНО «Семьи детям». — В комиксе будет изображена одна или несколько проблем, связанных с безопасностью ребенка в том или ином возрасте, будет описана проблема, статистика по ней, рекомендации, как можно ее решить, советы психологов, контакты, куда обращаться.

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Комиксы нарисует екатеринбургский художник Константин Дубков, уже участвовавший в подобных проектах (см. ФОТО его работ). Перед тем, как запустить рисунки в печать, их обсудят с чиновниками — представителями заинтересованных министерств (чтобы потом не возникло недоуменных вопросов и нареканий). Помимо выставки, планируются две лекции (их будут вести специалисты по детской безопасности) и мастер-класс.

«Мы взяли на себя смелость поговорить об этом, — говорит Лариса Бучельникова. — Тема сложная, „табуированная“ — ее сейчас замалчивают». «Ельцин Центр поддержал проект, поскольку мы считаем, что это важная тема, и о ней нужно говорить, — заявила „URA.RU“ Елена Возмищева, куратор инклюзивных программ Центра. — Но говорить нужно грамотно, профессионально!».

Общественники планируют привлечь к участию в проекте своих коллег с большим опытом работы в этой теме — «Территорию безопасности», Центр социально-психологической помощи детям «Форпост», Школу безопасности Максима Беренова. Выставка простоит месяц, после чего ее отдадут свердловскому детскому омбудсмену Игорю Морокову, чтобы он мог использовать ее на различных школах детской безопасности.

Фото: АНО «Семья детям», автор рисунка — Константин Дубков.
Фото: АНО «Семья детям», автор рисунка — Константин Дубков.
Фото: АНО «Семья детям», автор рисунков — Константин Дубков.

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