03 апреля 2019

На Урале тренеру-онанисту сократили срок заключения

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 18:09
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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, тренажеры, фитнес, город екатеринбург, велотренажер
Суд снизил срок тренеру на два годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Алексея Сушко. Екатеринбургский фитнес-тренер был приговорен к восьми годам колонии за то, что занялся онанизмом в присутствии семилетней девочки.

«Суд снизил наказание Сушко до шести лет лишения свободы. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что в ноябре 2017 года был задержан тренер фитнес-клуба на улице Посадской. Около 30 минут тренер Алексей и семилетняя девочка вместе сидели на диване. Придя домой, девочка сообщила родителям, что тренер, прикрывшись журналом, занимался онанизмом. Следствие пришло к выводу, что это правда. При этом позже отец девочки заявил, что ребенок все придумал. По его словам, дочь в тот день прогуляла занятия и придумала эту историю, чтобы ее не наругали дома.

Однако это не повлияло на приговор. Сушко обвинялся по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

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