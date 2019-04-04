На Урале тренеру-онанисту сократили срок заключения

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Алексея Сушко. Екатеринбургский фитнес-тренер был приговорен к восьми годам колонии за то, что занялся онанизмом в присутствии семилетней девочки.
«Суд снизил наказание Сушко до шести лет лишения свободы. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что в ноябре 2017 года был задержан тренер фитнес-клуба на улице Посадской. Около 30 минут тренер Алексей и семилетняя девочка вместе сидели на диване. Придя домой, девочка сообщила родителям, что тренер, прикрывшись журналом, занимался онанизмом. Следствие пришло к выводу, что это правда. При этом позже отец девочки заявил, что ребенок все придумал. По его словам, дочь в тот день прогуляла занятия и придумала эту историю, чтобы ее не наругали дома.
Однако это не повлияло на приговор. Сушко обвинялся по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).