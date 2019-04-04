В Кургане комиссия оценила квалификацию претендентов на пост главы города. Возможность выступить получили все семеро кандидатов. Лидером стал действующий руководитель администрации Андрей Потапов. Он получил 149 баллов, передает корреспондент «URA.RU».
Комиссия учитывала опыт работы и представленную программу развития Кургана, уточнил вице-губернатор Зауралья Владислав Кузнецов. На рассмотрение думы будут представлены те кандидаты, которые получили более половины от возможных балов — более 84. Таким образом, депутаты смогут проголосовать также за бывшего директора департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Романа Сергеечева (130 баллов), депутата Курганской областной думы от ЛДПР Юрия Ярушина (89 баллов) и пенсионера МВД Владимира Тенякова (84 балла).
Генеральный директор ООО «Строймонтаж» Артур Пущин, председатель общественной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области» Наталья Воробьева и директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов уже не смогут претендовать на должность главы города, поскольку не набрали достаточного количества голосов.
Как ранее сообщало «URA.RU», 5 апреля депутаты курганской думы большинством голосов выберут главу города.