Подтвердилось: ФСБ занимается делом пермского вице-премьера

Делом Елены Лопаевой занимается ФСБ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

ФСБ занимается материалом проверки в отношении вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, сообщил «URA.RU» источник из силовых структур. Возможным поводом для уголовного преследования Лопаевой стал проведенный без каких-либо конкурсов ремонт на восемь миллионов рублей в здании краевой администрации.

В пресс-службе управления ФСБ России по Пермскому краю факт возбуждения уголовного дела в отношении Лопаевой не подтвердили. На вопрос о возможных материалах проверки «URA.RU» пояснили, что данной информацией не располагают. Получить комментарий от пресс-секретаря главы региона по данному поводу не удалось — Дарья Левченко на звонок корреспондента не ответила.

Напомним, в середине марта глава региона Максим Решетников сделал строгое замечание Елене Лопаевой за то, что аппарат регионального правительства хотел приобрести 12 смартфонов за 367,6 тысячи рублей. Тогда губернатор отметил: «Гаджеты за бюджетные средства закупать недопустимо».

Ранее ряд telegram-каналов и СМИ сообщали о слухах о возбуждении дела в отношении вице-премьера. Тем временем «уголовное дело» Лопаевой уже обсуждается как свершившийся факт на федеральном уровне. В свежем рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) из-за этого снизились позиции губернатора Максима Решетникова — «на фоне возбуждения уголовного дела по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении главы аппарата губернатора Елены Лопаевой».