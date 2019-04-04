Абызов находится в Лефортово Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, заключенный под стражу в рамках уголовного дела об афере на четыре млрд рублей, за неделю прочел все книги, которые брал с собой. Теперь он просит выдать ему новую литературу, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

«Мы были в Лефортово. Абызов почти все [книги] прочел, и новые ему приносят из библиотеки», — цитирует Мельникова РИА «Новости». С собой в камеру бывший министр брал Библию, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и еще несколько книг.

Абызова задержали в Москве 26 марта. Тогда же его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, отмечает портал РАПСИ. Подозреваемый помещен под арест до 25 мая. Следственный комитет России, расследуя дело о хищении, уже запросил документы в корпорациях, через которые Абызов мог выводить деньги, отмечает ИА FlashSiberia. Если вина экс-министра подтвердится, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В свою очередь, сам Абызов свою вину отрицает.