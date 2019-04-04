Губернатор Текслер осмотрел объект, без которого саммиты ШОС и БРИКС не могут состояться

Совещание Текслера в аэропорту Челябинска прошло 4 апреля фото: Сергей Куклев, Facebook

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 4 апреля провел совещание в челябинском аэропорту. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев. Этот объект включен в план подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Глава региона не стал брать с собой прессу.

«Алексей Текслер посетил международный аэропорт „Челябинск“ и ознакомился с ходом работ по строительству нового терминала и реконструкции аэродрома», — написал в Facebook Куклев.

В совещании принял участие директор ОАО «Центрдорстрой» Петр Ольховский, чья фирма занимается реконструкцией аэродрома. На ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перронов для самолетов и ограждения периметра из федерального бюджета выделено три миллиарда рублей. Это станет первым этапом реконструкции. На второй этап — реновацию рулежных полос и строительство новых перронов — потратят еще два миллиарда рублей. Компания «Новопорт» строит новое здание авиавокзала для внутренних авиалиний. Эти работы ведутся на частные средства. Новый Челябинский аэропорт станет третьим в России после Пулково и Шереметьево, где будет возможна «слепая посадка», то есть на автопилоте. Все работы идут с опережением графика.

2 апреля Алексей Текслер также осматривал объекты к саммитам. Он посетил Белый хутор, где строится президентская деревня, и площадку у Центрального стадиона на улице Труда, где возводится конгресс-холл «Таганай». На Белом хуторе были сделаны серьезные замечания строителям из-за того, что ход работ отстает от графиков. Как и в этот раз, Текслер не стал брать с собой прессу.

«Есть указ президента, и его надо выполнять. Я не понимаю эти разговоры о том, что саммиты перенесут. Никто никуда саммиты не перенесет, — заявил сегодня на пресс-конференции Алексей Текслер. — Да, у нас стоят задачи по завершению объектов, я говорил ранее про „Белый хутор“, это тот объект, который вызывает у меня вопросы, по всем остальным объектам вопросов меньше. Принять саммиты — это наша с вами честь, и мы обязаны провести их на достойном уровне. К нам приедет 30 глав государств со своими делегациями. Для нас это возможность показать свой регион иностранным гостям».