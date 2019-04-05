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Московские ревизоры проверили челябинскую партию власти. Результаты неутешительны

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 08:55
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Конференция Единой России. Курган, конференция единой россии
Руководитель РИК «Единой России» вновь стал объектом критики коллегФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Центральная контрольная комиссия завершила проверку челябинского регионального исполкома (РИК) «Единой России». По ее результатам выявлено несколько десятков нарушений, сообщил «URA.RU» источник в партии.

«На заседании президиума регионального политсовета „ЕР“ рассмотрели результаты проверки. Нарушений — десятки. Пусть, они не грубые, но есть замечания практически ко всему — финансовой дисциплине, оформлению документов и прочим моментам», — сказал собеседник.

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Лидер регионального отделения «ЕР» Владмир Мякуш подтвердил, что на заседании президиума политсовета обсуждали итоги московской проверки РИК, однако не стал сгущать краски. «Все нарушения — это рабочие моменты. Например, 22 депутата, избранных от „ЕР“, не были членами фракций. Никаких критических нарушений не было. 5 апреля исполком представит нам мероприятия по устранению недостатков», — сказал Владимир Мякуш.

Руководитель РИК Алексей Малофеев в последнее время является объектом критики, поскольку его относят к магнитогорской команде экс-губернатора Бориса Дубровского. Партфункционер переехал в Челябинск на нынешнюю должность в декабре 2016 года. До этого возглавлял магнитогорский исполком «ЕР».

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