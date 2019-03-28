Не прошло 10 дней с ухода Дубровского, а его верного союзника выживают

Человека Бориса Дубровского (на фото) выживают с поста в «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинских telegram-каналах и СМИ началась мощная информационная атака на руководителя регионального исполкома «Единой России» Алексея Малофеева. Партфункционера из «магнитогорской команды» дискредитируют в преддверии выборов губернатора и праймериз по выборам кандидатов в райсоветы Челябинска.

Магнитогорец Алексей Малофеев возглавил региональный исполком «Единой России» в декабре 2016 года. Считается, что Малофеева рекомендовал председатель облизбиркома и его земляк Сергей Обертас, занимавший тогда пост замглавы администрации губернатора. Нового руководителя регионального исполкома по праву называли человеком действующего на тот момент губернатора Бориса Дубровского.

Алексея Малофеева (слева) ожидает борьба за должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце 2017 года Малофеева хотел сменить на своего помощника Евгения Гаркушу руководитель межрегионального координационного совета (МКС) «ЕР», тюменский депутат Госдумы Иван Квитка, полагают свидетели тех событий. Тогда Дубровскому удалось отстоять своего человека. Но после смены губернатора на Алексея Текслера не осталось людей, которые готовы отстаивать Малофеева. Все элиты переориентировались на врио главы региона.

В эти дни происходит новая «волна» атаки на Малофеева. Она идет и в публичной сфере (в повестку вбрасывается информация о скорой отставке), и в кулуарах. Так, сообщает инсайдер, в руководство «ЕР» в Москве челябинские единороссы отправляют служебные записки негативного для главы исполкома содержания. А на заседании фракции в гордуме Челябинска депутаты устроили Малофееву публичную «порку» по надуманному предлогу — он сказал, что на праймериз обязательно должны быть дебаты.

Иван Квитка (в центре) едва не уволил Алексея Малофеева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«А если в мой округ никто больше не заявится, мне идти на нарушения и выдвигать технического кандидата ради дебатов?» — такую придирчивую фразу приписывают председателю комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре Александру Вышегородцеву, которого поддержали коллеги. В тот же день 22 марта прошло первое заседание оргкомитета по праймериз «ЕР». На нем было около 15 вопросов, и докладчиком по всем выступал Малофеев.

«Малофеев хотел показать свою нужность руководству партии. Однако плохо подготовился, поэтому попал на публичную „порку“. В ней участвовали практически все участники заседания. [Присутствовавший куратор выборов, депутат Госдумы Владимир] Бурматов за него не заступался, потому что у него больше нет обязательств перед бывшим губернатором. Кроме того, Малофеев не выстраивал отношения с „молодогвардейцами“ [которых исторически курирует Бурматов], надеясь на помощь Дубровского», — говорит инсайдер.

По данным разных инсайдеров, за должность руководителя регионального исполкома поборются все действующие группы влияния, участвующие в выборах в райсоветы. Кандидатами называют замруководителя исполкома Дамира Утарбекова и помощника депутата ЗСО Дениса Моисеева. Первый — человек Бурматова. Второй — спикера ЗСО и лидера регионального отделения партии Владимира Мякуша. В кулуарах говорят, что подбирает своего кандидата и группа во главе с авторитетным депутатом гордумы Виталием Рыльских.

Дениса Моисеева (справа) называют одним из кандидатов в руководители регионального исполкома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политтехнолог Сергей Клесун, неоднократно работавший на выборах с «Единой Россией», считает, что Алексей Малофеев не удержится в должности. «Он был слабым руководителем, но с высокопоставленным покровителем. Сейчас Малофеев остался без покровителя. Логично, что мало кто хочет, чтобы он остался. „ЕР“ и так сейчас тяжело на всех выборах. Партии нужны сильные руководители на местах», — уверен эксперт.

Сам Алексей Малофеев соглашается, что его многие ассоциируют с Борисом Дубровским. «Кто-то преследует свои интересы и считает, что на себя может перетянуть партийные обязательства, внеся смуту, дискредитируя работу исполкома и партии в целом. Перед выборами, видимо, кому-то хочется влиять на политические процессы. Но люди, которые владеют ситуацией, к таким вбросам относятся адекватно, понимают, зачем это делается», — резюмировал он.