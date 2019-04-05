Захарова призналась Венедиктову, что не ощущает украинский народ братским

Мария Захарова не ощущает украинский народ братским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что не ощущает украинский народ братским. Даже несмотря на общую историю двух стран. Такое мнение дипломат озвучила в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«Я вот, например, сама как индивид не чувствую какую-то, так сказать, сопряжённость в братском отношении с народом Украины» — сказала Захарова.

Когда Венедиктов напомнил собеседнице о том, что она является представителем МИДа, а не индивидом, дипломат подчеркнула, что речь идет исключительно о ее личной позиции. «Я понимаю, что у нас есть общая история. Но вот этих ощущений я не разделяю» — добавила она.