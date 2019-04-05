04 апреля 2019

Захарова призналась Венедиктову, что не ощущает украинский народ братским

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 00:11
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Медиа-форум
Мария Захарова не ощущает украинский народ братскимФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что не ощущает украинский народ братским. Даже несмотря на общую историю двух стран. Такое мнение дипломат озвучила в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«Я вот, например, сама как индивид не чувствую какую-то, так сказать, сопряжённость в братском отношении с народом Украины» — сказала Захарова.

Когда Венедиктов напомнил собеседнице о том, что она является представителем МИДа, а не индивидом, дипломат подчеркнула, что речь идет исключительно о ее личной позиции. «Я понимаю, что у нас есть общая история. Но вот этих ощущений я не разделяю» — добавила она.

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