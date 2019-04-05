04 апреля 2019

Звезда «Брата-2» попал в больницу из-за травмы во время спектакля

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 00:17
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Виктор Сухоруков повредил руку во время спектакляФото: кадр из фильма «Брат-2»

Народный артист России Виктор Сухоруков получил травму руки во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в театре Моссовета. Сейчас актера везут в больницу.

По словам коллеги Сухорукова, заслуженного артиста РФ Андрея Шаркова, пострадавший планирует сделать рентген руки и отправиться домой. По предварительным данным, у него подозрение на вывих руки, сообщает РЕН ТВ. При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что актер сломал руку при падении на спектакле. Из-за травмы выступление пришлось прервать. Официальной информации пока нет.

Виктор Сухоруков известен российским зрителям ролями в фильмах «Брат» и «Брат-2». В работах Алексея Балабанова он сыграл старшего брата Данилы Багрова.

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