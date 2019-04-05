04 апреля 2019

Обвинивший Малышеву в клевете врач анонсировал встречу с ведущей

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 02:33
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Елена Малышева встретится с врачом, обвинившим ее в клевете

Президент российской остеопатической ассоциации, заслуженный врач России Дмитрий Мохов намерен встретиться с телеведущей Еленой Малышевой, ранее заявившей, что «остеопатии не существует как специальности».

По словам Мохова, он уже обсудил с ведущей свои претензии. Встреча должна состояться на следующей неделе. При этом врач отметил, что судя по тому, как развивается ситуация, у него есть надежда на «благоприятный, взаимовыгодный исход», пишет РБК. О каком именно развитии событий говорил Мохов, не уточняется.

Ранее, как напоминает Nation News, Мохов обвинил ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву в непрофессионализме, пожаловавшись на нее директору «Первого канала» Константину Эрнсту. Причиной стала фраза ведущей о том, что «остеопатии не существует как специальности». Позже стало известно, что практикующие российские врачи-остеопаты подготовили судебные иски к Малышевой.

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