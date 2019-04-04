Врачи подали в суд на Малышеву

Остеопаты выяснят отношения с Малышевой через суд Фото: Елена Малышева, Instagram

Практикующие российские врачи-остеопаты подготовили судебные иски к телеведущей Елене Малышевой, заявившей, что «остеопатии не существует как специальности». Об этом рассказал президент Российской остеопатической ассоциации Дмитрий Мохов.

«Мне известно, что юридические службы большого количества клиник, которые работают по остеопатии, уже направили свои иски в суды», — цитирует РИА «Новости» Мохова. По словам врача, возмущенные словами Малышевой остеопаты намерены «вернуть себе честное имя».

Напомним, ранее в эфире телепрограммы «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что «остеопатии не существует как специальности». Врач-остеопат Дмитрий Мохов обвинил телеведущую в непрофессионализме и пожаловался на нее директору «Первого канала» Константину Эрнсту. Отвечая на критику, Малышева объяснила, что в своей программе она и ее коллеги стараются «максимально защитить интересы зрителей от шарлатанов и мошенников».