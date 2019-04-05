НАТО усилит разведку и увеличит число учений в Черном море Фото: depositphotos.com © URA.RU

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В Совете Федерации выразили мнение, что провокация в керченском проливе был сделана именно для последующих «мер».

Как рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс усилит разведдеятельность в Черноморском регионе и увеличит количество учений с Украиной и Грузией. Заявление прозвучало по итогам заседания Североатлантического совета.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в разговоре с RT заявил, что провокация в Керченском проливе, которую устроил Киев в ноябре 2018 года, была сделана именно для увеличения присутствия НАТО в Черном море.

«Та провокация — это был повод для того, чтобы сейчас сказать: ах, раз так, то тогда мы будем заходить в украинские и грузинские порты, будем наращивать своё присутствие, будем проводить совместные учения», — сказал сенатор.