Пушков в ответ на угрозы приехать в Москву на танках напомнил Киеву о Гитлере

Алексей Пушков иронично прокомментировал угрозы украинского министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков ответил министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну на его обещание въехать в Москву на танках. Свой комментарий он опубликован на странице в Twitter.

«Единственным, кто всерьёз собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий» — отметил Пушков. У «киевских болтунов», по словам сенатора, нет ни плана, ни танков. И единственное, куда они могут въехать — «выгребная яма».

Ранее, как напоминает RT, Омелян в ответ на приглашение Союза транспортников России в столицу заявил, что он вместе с союзниками обязательно приедет в Москву на танках.