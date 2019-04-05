Совфед нашел повод для прекращения полномочий сенатора Арашукова

Арашукова лишат полномочий из-за декларации о доходах Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете федерации нашли повод, чтобы окончательно лишить полномочий временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по подозрению в убийстве. Политик может лишиться мандата из-за декларации о доходах.

«Арашуков вовремя не подал декларацию о доходах за 2018 год. Таким образом, появились основания для того, чтобы досрочно прекратить его полномочия», — пишет газета «Коммерсант». Теперь судьбу сенаторского мандата Арашукова решит комиссия Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах, которая соберется на следующей неделе.

Однако адвокат Арашукова Анна Ставицкая в эфире «Коммерсант FM» заявила, что родственники сенатора сделали все возможное, чтобы сдать документы в срок. «Жена приходила в Совет Федерации, но ее не пустили на порог и сказали, что не выдадут ей никакие документы», — рассказала Ставицкая. Адвокат подчеркнула, что и сам сенатор из СИЗО отправил специальный запрос в Совфед. «Пока из изолятора эта информация дойдет, пока он получит необходимые сведения, пройдет какой-то промежуток времени», — пожаловалась адвокат.

Арашукова, напомним, задержали утром 30 января прямо на заседании Совета Федерации. В операции лично принимали участие Валентина Матвиенко и Юрий Чайка. Сенатора подозревают в убийстве и участии в преступном сообществе. Под внимание силовиков попал и отец Арашукова. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей и убийствах, напоминает «Национальная служба новостей».